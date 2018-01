(PRIMAPRESS) - OLBIA - Atmosfera spaziale per il nuovo singolo del rapper olbiese En?gma, che a meno di un mese dall'ultimo brano Krav Maga, torna con Copernico. Un nuovo capitolo che si avvicina sempre di più all'imminente nuovo album di studio in uscita nel 2018.

Per questo pezzo En?gma si avvale nuovamente della produzione di Kaizén, che confeziona una produzione melodica e dall'atmosfera mistica, dove si ricorrono beat e arpeggi di pianoforte. La voce di En?gma impreziosita da effetti sonori, porta avanti un concept di viaggio-canzone con continui riferimenti all'astronomia, agli universi, ai pianeti e alle costellazioni. La particolarità del testo sta nel fatto che vengono citati i pianeti in ordine di distanza dal Sole. Il videoclip realizzato da Paolo Maneglia e Corrado Perria, assume un ruolo fondamentale per apprezzare il brano: En?gma canta in un'animazione di spettacolari galassie e nebulose create con gli effetti di Paolo Maneglia. Anche grazie al make up di Selene Colonna, l'artista appare come un alieno fluorescente composto di stelle e costellazioni, che poi si dissolvono nel buio alla fine delle riprese. - (PRIMAPRESS)