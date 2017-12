(PRIMAPRESS) - LIENZ (AUSTRIA) - Federica Brignone, la sciatrice milanese 27enne, ha vinto il gigante di Coppa del mondo a Lienz, con il tempo di 2'05"52, davanti alla collega tedesca Viktoria Rebensburg, staccata di soli 4 millesimi dall'azzurra, e dalla statunitense Mikaela Shiffrin che con il tempo di 2'05"60 ha chiuso il podio. Tredicesima Manuela Moelgg, sedicesima Sofia Goggia, autrice di diversi errori nella seconda manche e 25esima Irene Curtoni.

Per la Brigone si tratta del sesto successo in Coppa del Mondo e del 20esimo podio in carriera. L'Austria, tra l'altro, le porta bene visto che il suo primissimo successo, targato ottobre 2015, avvenne proprio sulle nevi di Solden e sempre nello slalom gigante. La classe '90 ha vinto un Super Gigante a Soldeu, Andorra, in Italia a Plan de Corones e ad Aspen, negli Stati Uniti, e anche in Svizzera nella combinata di Crans-Montana. - (PRIMAPRESS)