Boldrini e Grasso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella chiamerà al Colle il presidente della Camera Laura Boldrini e del Senato, Pietro Grasso per dichiarare definitivamente chiusa la XVII Legislatura. Mattarella ha atteso l’intervento alla stampa del premier Paolo Gentiloni, tenutasi nell’auletta dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio. La data probabile delle elezioni è il 4 marzo: la prassi vuole che sarà il premier Gentiloni, accompagnato dal ministro dell'Interno Marco Minniti, a salire al Colle per firmare il decreto di indizione delle elezioni, con il quale poi verrà fissata anche la data della seduta inaugurale delle nuove Camere.

Per molti parlamentari è rimasto il rammarico di non aver incassato anche la legge sullo Ius Soli che via via ha preso sempre di più le connotazioni di uno Ius Culture. Tuttavia il mancato appoggio ad una formalizzazione della legge è stato trasversale: i senatori mancanti in aula erano del centrodestra ma anche l'interno Movimento 5 Stelle è 28 senatori del Pd. Troppe assenze per poter decidere su una cosa così importante e troppo in finale di partita per non incorrere in qualche errore. - (PRIMAPRESS)