(PRIMAPRESS) - MALDIVE - Un’isola a forma di bastone di hockey, interamente trasformata in un resort dedicato all’arte. E’ il Kandima Maldives, nel cuore dell’Oceano Indiano dove ogni angolo di questa pezzetto di terra a SudOvest dello Sri Lanka, tutto respira d’arte sostenuto da un unico mantra: Kula che in lingua Dhivehi significa “colori”. Kula Art è il progetto culturale organizzato da Kandima Maldives in collaborazione con Maldives Artists Community, che riunisce oltre 100 artisti locali. In un continuo susseguirsi di mostre, laboratori dal vivo, si potrà dipingere o seguire gli autori più interessanti intenti a dipingere ai bordo di un lago naturale.

"Vogliamo creare esperienze straordinarie e innovative per i nostri ospiti- ha detto Mohamed Shafraz Hafiz, PR & Communications Manager di Kandima Maldives - che nello stesso tempo producano un impatto positivo sulle nostre comunità locali. Ci sono centinaia di artisti di talento che provengono dalle isole locali delle Maldive, ma il loro lavoro non è visto e apprezzato poichè non dispongono di una piattaforma adeguata. Il nostro obiettivo cambierà le cose. Vogliamo che KULA promuova e alimenti il ​​talento artistico e la creatività locale e in sostanza apra nuovi orizzonti come mai prima d’ora”.

Kula Art in questo caso diventa un progetto comunitario in quanto supporterà le scuole e artisti locali attraverso l’erogazione di attrezzature, borse studio e corsi di perfezionamento. Il Kandima resort offrirà 1 dollaro per notte, per ogni camera occupata al Fondo KULA e gli ospiti a loro volta potranno fare le proprie libere donazioni.

Quando un’opera d'arte verrà venduta, l'artista stesso contribuirà al sostentamento del fondo, destinando una piccola percentuale della vendita. Il resto andrà personalmente all'artista.



“Kula è un sogno che diventa realtà spiega uno degli artisti locali più conosciuti - È una piattaforma che l'intera comunità artistica aspettava da molto tempo. E’ un’iniziativa che non aiuta solo gli artisti locali a mostrare il loro talento all’interno del Paese, ma si estende ad un palcoscenico internazionale. Un nuovo entusiasmante inizio per noi che speriamo cresca sempre di più". - (PRIMAPRESS)