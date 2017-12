(PRIMAPRESS) - ROMA - Antonio Strangio, 38enne latitante dal dicembre 2012 legato alla 'ndrina "Pelle-Vanchelli" di San Luca (RC), è stato individuato e arrestato a Moers, vicino Duisburg, in Renania. I Carabinieri lo hanno rintracciato verificando le utenze da lui contattate e ogni domicilio o dimora in cui ha trovato ospitalità, sia in Italia che all'estero. Deve scontare 19 mesi di reclusione. Espletate le formalità di rito sarà estradato in Italia. - (PRIMAPRESS)