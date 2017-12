(PRIMAPRESS) - (PRIMAPRESS) - ROMA - Eco performance, solidarietà e sostenibilità con una mostra di riciclo creativo a partire dalle rovine di Amatrice dal 19 dicembre al 3 gennaio 2018



Riscarti è un festival di riciclo creativo che promuove la sostenibIlità ambientale attraverso le arti, perché molto si può fare per il Pianeta sostenendo una nuova cultura del consumo che sia capace di creare modelli e stili di vita più responsabili. Cambiare l’approccio culturale al tema del rifiuto, che viene valorizzato come una risorsa e riuscire a scardinare quella dinamica che ci fa consumare in maniera inconsapevole ed onnivora è la mission dell'associazione.



Un festival di riciclo creativo, che vuole dedicare questa V edizione ad Amatrice e alle popolazioni che hanno subito il tremendo terremoto del centro Italia. Infatti i materiali delle opere d'arte provengono proprio da quel che resta di Amatrice. Dalla distruzione alla rinascita. In mostra ci sono opere d'arte, design e installazioni, realizzate con il reimpiego degli scarti del terremoto di Amatrice, riportando l’attenzione su quei luoghi e sul cambiamento climatico.



Sotto questo titolo “SOStenibilità, La Natura si ribella" parte la V edizione con un messaggio di rinascita sostenibile e solidarietà.



L'obiettivo è lanciare un allarme: SOStenibilità, con le iniziali maiuscole, come un monito per il presente, un allarme che ci avvisa che il nostro stile di vita di oggi può determinare le sorti del Pianeta di domani. Di conseguenza sappiamo che molti dei rischi ambientali possono essere minimizzati attraverso scelte economiche più responsabili, e che certi fenomeni diventano disastri naturali perché provocati dalla scellerata politica dell’uomo.



La mostra è visibile nella sala del Consiglio del Municipio I, ed è anche una raccolta fondi per regalare le opere ai luoghi del terremoto con un progetto che sostiene Croce Rossa Italiana.