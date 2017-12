(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L’augurio più bello, a fine partita, arriva dai tifosi della curva A. Un sincero “buon Natale”, dedicato agli “11 leoni” che regalano ai tifosi azzurri un primato in classifica che per buona parte del primo tempo di questo Napoli - Sampdoria è rimasto in bilico. Tra azzurri e blucerchiati finisce 3 a 2, ma il risultato nasconde una supremazia territoriale che è stata molto più netta di quanto non dica il risultato. I gol tutti nella prima metà della gara. A sbloccare il match al secondo minuto è Ramirez, con un siluro dai 35 metri che Pepe Reina non vede nemmeno. Pareggia Allan al sedicesimo, pronto a raccogliere una respinta di Viviani su tiro di Callejon. Al ventiseiesimo, ancora Ramirez, che viene atterrato in area da Hysaj. Rigore per i liguri trasformato da Quagliarella. Al trentaduesimo Insigne rimette in pari la partita, ma è sette minuti più tardi che il San Paolo esplode per il gol di Hamsik. Entambi serviti da Mertens, che non riesce a rompere il digiuno dal gol. Non molto da raccontare nel secondo tempo, tranne l’eplusione di Mario Rui e un continuo monologo azzurro.

Soddisfatto a fine partita il tecnico della Samp, Giampaolo: “Avevo chiesto coraggio alla squadra, perche il Napoli ti annienta, ti annichilisce, si prende la partita in mano e la conduce. La Samp si è giocata la partita, ma contro il Napoli non puoi scegliere. Abbiamo comunque avuto il coraggio di rischiare, di tentare”. Incursione del presidente Ferrero che fa gli auguri ai giornalisti, bacia il tecnico e regala una delle sue battute alla platea: “So che Sarri cercava il bagno, se l’è fatta un po’ sotto...”

"Il primo tempo - dice il tecnico del Napoli - è stato giocato su ritmi che il nostro campionato vede raramente. Poi le due squadre lo hanno pagato nella ripresa. In inferiorità numerica siamo stati in campo in maniera equilibrata, non abbiamo concesso niente. Samp squadra di grande livello, è venuta a giocare al calcio. E' stata una partita tosta coinvolgente, dispendiosa".