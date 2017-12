(PRIMAPRESS) - MILANO - Continua l’espansione di Leasys SpA, la società di mobilità e noleggio a lungo termine di FCA Bank, che da oggi è presente in Belgio con una nuova succursale della Holding italiana.

Dopo l’ingresso in Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, Leasys ha puntato al Belgio, un mercato ritenuto maturo per il leasing. Secondo i vertici di Leasys, questo paese presenta ancora significative prospettive di crescita per il noleggio a lungo termine. L’obiettivo è di arrivare ad un volume di crescita del 20%.

In Italia, Leasys registra un incremento delle auto noleggiate di circa il 5% rispetto al 2016 ˆ anno record con oltre 54mila mezzi consegnati ˆ e cresce in modo particolare nel segmento dei liberi professionisti e dei privati, a dimostrazione di come il privato sia disponibile a valutare il noleggio quando la proposta è chiara, conveniente e facilmente accessibile. Complessivamente, Leasys gestisce oggi una flotta di circa 200.000 unità (auto e veicoli commerciali).

A guidare Leasys nella sede di Bruxelles è stato chiamato Danny Meulenberghs, sotto il coordinamento di Jean-luc Mas, General Manager di FCA Bank Group in Belgio. - (PRIMAPRESS)