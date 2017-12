(PRIMAPRESS) - MILANO - Bio-on, quotata al segmento AIM di Borsa Italiana e protagonista di un’industria chimica ecosostenibile, ha annunciato un accordo strategico con Kartell, attraverso la sua controllante Felofin che prende un 2 % di partecipazione in Bio-on con un investimento di 10 milioni di euro. Kartell è un'azienda cult del Made in Italy: la sperimentazione di nuove tecnologie e l'uso innovativo della plastica hanno sempre costituito la base dei suoi prodotti e la sfida che sta affrontando sia Bio-on sia Kartell oggi è quella di accelerare lo sviluppo dell'elettronica organica basata su Bio -on le tecnologie per ottenere una posizione di leadership in questo nuovo settore. La ricerca in questo campo di applicazione è già in corso presso i laboratori Bio-on. Primi risultati già attesi per il 2018.

"L'investimento nella nostra azienda - dice Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-on - è un riconoscimento di Kartell all'innovazione e il potenziale delle tecnologie sviluppate da Bio-on”.

Tutti i biomateriali sviluppati da Bio-on (PHA o poliidrossialcanoati) sono prodotti da fonti vegetali rinnovabili senza competizione con le filiere alimentari. Nella maggior parte dei casi, garantiscono le stesse proprietà termomeccaniche delle plastiche convenzionali con il vantaggio di essere al 100% eco-sostenibili e naturalmente biodegradabili. Grazie a queste caratteristiche speciali, Bio-on oggi estende l'uso dei suoi materiali ai campi di applicazione più innovativi e interessanti come l'elettronica organica.

"Sono molto lieto di esplorare il 'futuro'", spiega il presidente di Kartell Claudio Luti, "e in particolare di scoprire tecnologie nuove e completamente diverse da quelle che abbiamo usato fino ad oggi. Questa partnership è in linea con le strategie di Kartell, che è sempre alla ricerca di innovazioni che possano portare avanti il ​​marchio man mano che cresce e si sviluppa sia a livello industriale che in termini di prodotti. Sono in sviluppo materiali incredibilmente innovativi e, insieme a Bio-on, possiamo essere parte di questo grande cambiamento ".



Felofin ha completato l'acquisto di una partecipazione del 2% in Bio-on SpA, acquistando 377.000 azioni il 15 dicembre 2017 in parti uguali direttamente dai soci fondatori Marco Astorri e Guy Cicognani ad un prezzo unitario di 26.5251 Euro (per un controvalore complessivo di 10 milioni di Euro ). A seguito dell'operazione, la quota di controllo dei due soci fondatori è pari al 61,01%: Marco Astorri e Guy Cicognani detengono direttamente il 6,60% ciascuno, mentre le azioni detenute da Capsa Srl, controllate dai due soci, continuano a rappresentare il 47,81% del capitale sociale. - (PRIMAPRESS)