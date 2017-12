(PRIMAPRESS) - MILANO – La Serie A regala ai tifosi un’altra intensa giornata tra cui il big mach Juventus-Roma.Nell’anticipo di domani si sfideranno Chievo e Bologna da una lato e Cagliari e Fiorentina dall’altro. Per William Hill, il bookmaker britannico, a scendere in campo da favoriti saranno i clivensi (2.30) e i gigliati (2.25), mentre il successo degli emiliani (3.30) e dei sardi (3.25) triplica abbondantemente la posta. Nel massimo campionato il Chievo ha subito solo quattro reti nei dodici confronti al Bentegodi con il Bologna, ma nelle ultime tre giornate di Serie A non ha mai segnato: riuscirà a sbloccarsi contro i ragazzi di Donadoni? Il Cagliari, dal canto suo, ha incassato goal in tutte le ultime sette gare casalinghe di Serie A, mentre la viola ha pareggiato 0-0 le ultime due partite di campionato: da prendere sicuramente in considerazione l’Under 2.5, che si gioca al raddoppio (2.00). Dopo l’importante vittoria interna di domenica scorsa, sabato il Crotone (13.00) dovrà vedersela con la Lazio, padrona di casa e dei pronostici (1.22). Quella biancoceleste è la formazione che va a segno da più giornate consecutive di Serie A: 15 gare di fila con almeno una rete realizzata. Finora i ragazzi di Inzaghi hanno firmato ben 39 goal, dieci in più rispetto allo scorso campionato dopo sedici turni. William Hill suggerisce di prendere in considerazione l’Handicap Lazio -2 goal, in vetrina a 2.60. Il Genoa (1.44) accoglierà il Benevento (7.50): nel campionato in corso i liguri in casa hanno ottenuto solamente due punti, mentre tra le mura amiche i campani si sono fermati a uno. La Sampdoria (11.00), in caduta libera, farà visita al Napoli (1.25), tornato prepotentemente in cima alla classifica. Contro i partenopei i blucerchiati non vincono in Serie A da dodici partite (tre pareggi e nove sconfitte), durante le quali gli azzurri hanno segnato mediamente 2,6 reti a gara. Il bookmaker prevede un’altra goleada di Hamšík e compagni: la combo Napoli + Over 3.5 Goal spicca in lavagna a 2.30.La Spal (3.50) affronterà il Torino (2.10). L'ultima vittoria dei ferraresi contro i granata in Serie A risale al febbraio 1963: da allora cinque successi piemontesi e tre pareggi. Sarà questa la volta del riscatto? In programma anche Udinese-Verona, con i padroni di casa favoriti a 1.66: il moltiplicatore associato al successo degli ospiti, che in questo campionato hanno vinto una sola trasferta, sale a 5.00. Il Sassuolo (4.50) di Iachini, reduce da due vittorie consecutive, ospita l’Inter (1.75), ferita dalla prima sconfitta stagionale. I nerazzurri faranno di tutto per portare a casa i 3 punti e tenere il passo delle prime e Icardi, a quota 17 reti in questo campionato, spingerà di certo sull’acceleratore. Il Milan (2.40), che ha vinto una sola partita nelle ultime sei giornate, dovrà affrontare l’Atalanta (3.00), imbattuta contro i rossoneri da quattro partite di Serie A (tre pareggi e una vittoria). Stuzzicante il Goal di entrambe le squadre, che moltiplica la posta per 1.70. A chiudere la giornata il big match Juventus-Roma: i pronostici sono a favore dei bianconeri (1.80), mentre il successo degli ospiti vale 4.50. La Vecchia Signora è la squadra contro cui i capitolini hanno perso più partite in Serie A (79): 39 i successi giallorossi, 48 i pareggi. Prima di passare alla Juventus, Miralem Pjanic ha giocato con la Roma 159 partite di Serie A, segnando 27 reti. Negli ultimi dieci anni nel massimo campionato nessun giocatore ha segnato più di lui su calcio di punizione diretto (14). Tra le opzioni di gioco da non perdere sulla lavagna di William Hill spicca il segno 1 associato al No Goal, che moltiplica la puntata per 2.75; il Risultato Esatto 1-0, invece, paga sette volte la posta. - (PRIMAPRESS)