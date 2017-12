(PRIMAPRESS) - Nutriente e antietà, per pelli normali e sensibili la Crema viso alla Bava di Lumaca di Star Dust contrasta la comparsa delle rughe e svolge un’azione lenitiva e cicatrizzante.



La sua miscela brevettata a base di estratti vegetali, bava di lumaca biologica (Helix aspersa) al 25%, olio di oliva bio, vitamina PP, pantenolo e bisabololo conferisce al prodotto un’efficacia maggiore garantendo un’azione contro eczemi e dermatite atopica. Rispetto ad altre specie infatti, la Helix aspersa racchiude al suo interno un elevato contenuto di allantoina, collagene, elastina, proteine e vitamine che, oltre alle benefiche proprietà della bava di lumaca, svolgono anche un’azione anti-acne e antimacchia utile ad uniformare l’aspetto ed il colorito della pelle .







Non contiene parabeni, siliconi e petrolatum ed è disponibile nella pratica confezione da 50ml.



Prezzo € 45,00 i.i



Per maggiori informazioni: www.stardustitalia.net - (PRIMAPRESS)