(PRIMAPRESS) - MELBOURNE - La polizia australiana conferma che si tratta di un atto deliberato quello in cui uomo si è lanciato su alcuni passati con il suo SUV a Flinders Street. L’uomo arrestato, ha ferito almeno 14 le persone, alcune sono gravi condizioni. Secondo fonti ospedaliere, tra le persone ferite dodici stanno ricevendo cure sul posto, due sono state trasferite in ospedale. Tre feriti sono stati portati al Royal Melbourne Hospital, mentre un bambino, colpito alla testa è stato portato all'ospedale Royal Childrens in gravi condizioni. Il Suv è piombato sui passanti alle 16.45 locali nella via commerciale vicino alla stazione ferroviaria, in uno degli incroci più trafficati della città. All'ora dell'attacco la strada era piena di gente: pendolari e persone in giro per lo shopping natalizio. Polizia: atto deliberato, troppo presto per sapere le motivazioni "Si tratta di un atto deliberato ma le indagini sono ancora in corso". Lo ha detto la polizia. "E' troppo presto ancora per sapere le motivazioni" di questo atto criminale, ha risposto l'agente a chi gli chiedeva se si potesse parlare di atto terroristico. La polizia ha arrestato il conducente del veicolo e sul suo account Twitter ha chiesto a tutti, auto e passanti, di evitare la zona dell'incidente. - (PRIMAPRESS)