(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal 10 giugno la compagnia aerea Tap intensificherà i suoi voli dall’Italia verso il Portogallo e le sue isole : l’arcipelago delle Azzorre e Madeira e direttamente verso 10 destinazioni in Brasile, Venezuela, 16 in Africa e 5 destinazioni in America del Nord.

“Negli ultimi anni abbiamo notevolmente rafforzato la presenza in Italia e l’apertura di Firenze significa che la Toscana potrà essere raggiunta più facilmente in particolare da brasiliani e americani, di contro i toscani avranno praticamente sotto casa il collegamento perfetto per volare in Brasile, Venezuela, Africa, Canada e Stati Uniti”- ha detto Araci Coimbra, Director Global Leisure Sales and South&West European Markets e General Manager Italia e Grecia di TAP Air Portugal.

A novembre scorso TAP Air Portugal, ha trasportato 1 milione 135 mila passeggeri. Questi si sono aggiunti agli 11,9 milioni di passeggeri registrati da gennaio a ottobre di quest’anno. Le rotte europee hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento di questi importanti risultati e l’Italia ha avuto un ruolo da protagonista, con il 10% di passeggeri in più sul Portogallo e una crescita su tutte le direttrici, con il conseguente incremento del revenue Italia di circa il 15% rispetto al 2016.

Di recente il vettore portoghese membro di Star Alliance ha investito nella creazione di una nuova piattaforma per le prenotazioni e nel rinnovo della propria flotta. Contemporaneamente ha, inoltre, ottimizzato i propri prodotti e servizi e migliorato il comfort di bordo, offrendo allo stesso tempo prezzi sempre più competitivi, grazie alle nuove Branded Fares, e una scelta di viaggio ancora più ampia.



- (PRIMAPRESS)