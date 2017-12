(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Con i sorrisi, la competenza ed un fascino irresistibile riesce a mettere d'accordo i tifosi del Napoli con quelli di Roma e Lazio. Si chiama Noemi Cognigni, è napoletana, ha 29 anni e di professione fa l'attrice, la fotomodella e la conduttrice. Noemi è vera una 'pendolare' della tv. Il giovedì affianca Raffaele Auriemma nel fortunato format "Si gonfia la rete" su Canale 8. La domenica sera 'vola' nella Capitale dove diventa protagonista dello storico salotto sportivo di Michele Plastino su Teleroma 56, Goal di Notte. Noemi non si crea problemi per questa curiosa 'doppia veste', per lei conta solo bucare il teleschermo. Obiettivo che, a detta dei tantissimi suoi fans, riesce a raggiungere ogni settimana con grande successo. L'anno che sta per arrivare, segnerà per la bella Noemi un importante cambio di passo nel mondo del cinema. Dopo piccoli ma significativi ruoli in alcuni lungometraggi, da 'Il Giovane Favoloso' a 'Falchi', nel 2018 debutterà da protagonista nel film "La casalese", realizzato da Antonella D'Agostino con la regia di Angelo Antonucci. Intanto non trascura altre sue vecchie passioni. In teatro, nei giorni scorsi ha recitato un testo di Fabiana Gardini al fianco di Povia nel concerto napoletano al Sannazaro. Ed il suo volto continua ad accompagnare nel mondo i prodotti di famosi brand italiani. - (PRIMAPRESS)