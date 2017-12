(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Per gli americani arriva una vera riforma fiscale approvata dal Senato degli Stati Uniti. Spaccato completamente in due il senato trarepubblicani e democratici. La riforma è passata con 51 voti a favore (tutti repubblicani) e 48 contrari, tutti democratici. Le operazioni di voto sono state interrotte in varie occasioni per le grida degli oppositori presenti in galleria del Senato. Il testo dovrà ora tornare alla Camera dei Rappresentanti che dovrà approvarlo con tre lievi modifiche rispetto al provvedimento licenziato ieri. Poi andrà alla firma del presidente. La riforma prevede un taglio delle tasse alle imprese, riducendo i loro contributi fiscali dal 35% al 21%, e la creazione di sette nuove categorie di pagamento delle tasse per i privati. Si tratta della più grande riduzione delle tasse da quella di Ronald Reagan nel 1986. - (PRIMAPRESS)