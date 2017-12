(PRIMAPRESS) - ROMA - Un fiume di parole e poche carte in cui si possa leggere l’operato di vigilanza della Banca d’Italia sulle banche. “Abbiamo agito con il massimo impegno e nell'esclusivo interesse del Paese". Bisogna ovviamente fidarsi delle parole di Visco che è stato ascoltato in Commissione bicamerale sulla questione della Banca Etruria e delle “Venete”.

"Abbiamo affrontato molte difficoltà, riuscendo a superarne tante nei limiti delle nostre competenze e del nostro mandato. Le perdite sopportate dai risparmiatori nei casi in cui non e stato possibile risolvere altrimenti le crisi sono state diffuse e dolorose” dice Visco ma le affermazioni appaiono tardive. Qualcosa che si è inceppato nel meccanismo di controllo è più che evidente ed uno Stato non può trattare così i propri risparmiatori. “Aggiungo - dice ancora Visco - in modo chiaro che la Banca d'Italia non ha mai fatto pressioni su nessuno per favorire la Banca Popolare di Vicenza o sollecitarne un intervento. Mai". "A determinare l'evoluzione del sistema finanziario italiano non è stata una vigilanza disattenta ma la peggiore crisi economica nella storia del nostro paese", ha aggiunto Visco. Troppo facile liquidare in questo modo la faccenda, basta un’inchiesta interna per capire che i titoli deteriorati in vendita agli sportelli erano sopra ogni misura. - (PRIMAPRESS)