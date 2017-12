(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal ministero dell’Economia e delle Finanze non sarebbe mai arrivato nessun via libera per discutere della questione banche a chicchessia. E’ questo il succo della deposizione del ministro Padoan alle domande rivoltegli dalla Commissione parlamentare presieduta da Pierferdinando Casini. La posizione di Padoan porterebbe quindi a pensare che gli incontri di Maria Elena Boschi sul caso Etruria sarebbero state solo iniziative personali e non di governo. Nel corso della deposizione Padoan ha anche ammesso che c’è stato un controllo molto labile da parte da parte degli organi di vigilanza sull’intera vicenda degli istituti di credito veneti ed Etruria. - (PRIMAPRESS)