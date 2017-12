(PRIMAPRESS) - BEIRUT - Sarebbe dovuta tornare oggi in Inghilterra per trascorrere le vacanze di Natale con la famiglia ma Rebecca Dykes, la diplomatica britannica è stata violentata ed uccisa ieri e ritrovata su un marciapiede di Beirut. Questa mattina all’alba, a Beirut, la polizia libanese ha arrestato un uomo per l’omicidio della diplomatica britannica Rebecca Dykes, ritrovata nella notte fra sabato e domenica riversa al bordo dell’autostrada che da Beirut porta verso Jounieh. Si tratta di un driver di Uber con precedenti penali, di cittadinanza libanese: T.H. ha confessato e il movente dell’omicidio sarebbe passionale e non politico.



- (PRIMAPRESS)