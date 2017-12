(PRIMAPRESS) - CAPARBIO (GROSSETO) - L’ex ministro Altero Matteoli è morto in un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto sulla via Aurelia all'altezza di Capalbio.

Matteoli (77 anni), era stato estratto dalle lamiere dell’auto già in fin di vita e a nulla è servito il tentativo dei medici di rianimarlo sul posto. Nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte altre due auto i cui tre passeggeri sono feriti.

Esponente dell'Msi prima e poi di An, Matteoli era senatore di Forza Italia. Durante il governo Berlusconi aveva ricoperto la carica di ministro dell'Ambiente dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011.