(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Orchestra Giovanile Europea si insedierà a Roma dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’unione Europea. Questa mattina è stato firmato l’accordo, nella sede Rai di Via Asiago a Roma, tra il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, la RAI – Radio televisione italiana, il Comune di Ferrara e la EUYO. Il documento, sottoscritto dal Ministro Dario Franceschini, dalla Presidente RAI Monica Maggioni, dai vertici di EUYO e dal Comune di Ferrara, sancisce il trasferimento – post Brexit – dalla Gran Bretagna all’Italia dell’orchestra che debutterà con un concerto al Teatro Abbado di Ferrara nel marzo 2018. Nel corso dell’evento è stato anche presentato il contenuto della media partnership tra il MiBACT e l’azienda di servizio pubblico radiotelevisivo per la promozione del 2018, Anno Europeo del Patrimonio Culturale.



La dichiarazione d’intenti prevede il sostegno e la valorizzazione dell’Orchestra giovanile europea nel panorama musicale nazionale, favorendo le relazioni con le Fondazioni liriche sinfoniche, le Orchestre e le maggiori istituzioni musicali, nonché con le Regioni e le Città. A riguardo il Comune di Ferrara si è impegnato a ospitare la residenza artistica EUYO, accogliendone, nell’ambito della Stagione Ferrara Musica, concerti sinfonici e cameristici. La Rai ospiterà la sede legale della Fondazione cui farà riferimento l’orchestra giovanile, promuoverà le iniziative musicali e continuerà a mettere a disposizione della EUYO spazi, strutture e impegno organizzativo per la selezioni dei giovani musicisti nella sede di Roma.



All’evento hanno partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari Europei, Sandro Gozi, la Parlamentare Europea, Silvia Costa, e il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Beatrice Covassi.

"L'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea ha accettato l'offerta del governo italiano di essere ospitata nel nostro Paese – ha dichiarato il Ministro Franceschini - Questa prestigiosa istituzione culturale, fondata nel 1976 con una risoluzione del Parlamento Europeo e con sede a Londra, troverà una casa nel Teatro Abbado in Ferrara”. “Ringrazio – ha continuato il Ministro - tutti coloro che hanno lavorato duramente a questo importante risultato, dal Sottosegretario di Stato, Ilaria Borletti Buitoni, che ha seguito personalmente i negoziati, a Silvia Costa, membro della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, che ha trasmesso la proposta a livello comunitario , al sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, esprimo anche la mia gratitudine alla RAI, che con il suo impegno pone le basi per una proficua collaborazione con l'EUYO"



“Siamo molto soddisfatti e pronti a continuare la collaborazione come Servizio Pubblico italiano con la European Union Youth Orchestra”, ha detto la Presidente della Rai, Monica Maggioni. “Il fatto che un pezzo di Europa, di Europa fatta di giovani, scelga l’Italia per il suo futuro e trovi casa anche in Rai è per noi motivo di grande orgoglio. L’arte e la musica sono patrimonio dell’umanità e la loro diffusione un compito fondamentale dei Servizi Pubblici Radiotelevisivi. E la Rai – come ha sempre fatto – continuerà nella sua missione di portare al pubblico la musica e i concerti dei giovani artisti della EUYO”. - (PRIMAPRESS)