(PRIMAPRESS) - MILANO - Al Teatro degli Arcimboldi nel capoluogo lombardo, torna dal 20 al 21 gennaio 2018 Biancaneve e i sette nani che nella scorsa stagione era andato sold out. Realizzato per la prima volta in questa versione al teatro dell’Opera di Kiev nel 1975, questo spettacolo intende avvicinare i giovanissimi al mondo del teatro e della danza attraverso la famosissima e amatissima favola dei Fratelli Grimm. E’ stato messo in scena per la prima volta in Italia dagli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto nella stagione 2016/2017. Nel ruolo di Biancaneve Nadejda Scepaciova, ex prima ballerina del Teatro dell’Opera della Moldavia, oggi docente dell’Accademia e indimenticabile interprete di Giselle nello spettacolo portato in scena la scorsa stagione e nel ruolo del principe Genadij Zhukovskij, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Vilnius. Le musiche sono di Bogdan Pavlovsky. - (PRIMAPRESS)