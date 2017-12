(PRIMAPRESS) - SIENA - L’haute couture di carta della fotografa ed architetta senese, Lucia Lungarella per Paper, il calendario solidale del 2018. Dodici scatti d’autore dove le modelle non professioniste indossano abiti di carta riciclata e posano per gli still life di Lungarella. Le 12 creazioni glamour, ciascuna per ogni mese, si ispirano ad opere di architettura contemporanea. I proventi della vendita dell’originale calendario andranno al Centro di Chirurgia Pediatrica di Siena. - (PRIMAPRESS)