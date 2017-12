(PRIMAPRESS) - COREA DEL SUD - Sono 32 gli atleti italiani degli sport del ghiaccio che voleranno in Corea del Sud per le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang. Undici per il pattinaggio di figura, 9 per lo speed skating, 7 per lo short track e 5 per il curling maschile. Questa formazione da record ricorda i numeri di Torino 2006, dove però l’Italia era Paese ospitante.



Si tratta, in assoluto, del quinto contingente più numeroso di sempre, il primo se si considera l’assenza di squadre di hockey. Il presidente della FISG, Andrea Gios, ha dichiarato al sito federale: “Questi numeri evidenziano l’ottimo stato di salute delle nostre discipline e del nostro movimento. Portare 32 atleti a Pyeongchang è un grande risultato di cui siamo fieri e che premia il lavoro serio ed intelligente portato avanti in questi anni dalla federazione. Per questo dobbiamo ringraziare gli staff tecnici, i dirigenti, le società e ovviamente gli atleti, non solo quelli che parteciperanno ai Giochi ma tutti, nessuno escluso“. - (PRIMAPRESS)