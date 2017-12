(PRIMAPRESS) - VIENNA - Il nuovo governo austriaco di Sebastian Kurz, alleato con l'ultradestra di Heinz-Christian Strache, intende concedere il passaporto austriaco agli italiani di lingua tedesca o ladina, ossia ai sudtirolesi che vivono in Trentino Alto Adige. Una prospettiva che non piace al governo italiano e già il sottosegretario agli Esteri,Benedetto Della Vedova, aveva espresso la sua opinione "Sdoganare la cittadinanza su base etnica avrebbe effetti gravissimi, ad esempio in tutti i Balcani,minando la convivenza nei paesi, anche nell'Ue, caratterizzati dalla presenza di cittadini di molteplici culture".

L'idea del governo austriaco secondo il presidente dell’Europarlamento, Antonio Tajani, appare "una mossa velleitaria,non una mossa distensiva”. Su questo Tajani vuole sentire direttamente Kurz: "Verrà a parlare con noi la prossima settimana a Bruxelles e ascolteremo il suo programma.L'importante è che si muova nella direzione del sostegno all’Europa". - (PRIMAPRESS)