(PRIMAPRESS) - ROMA – Più opportunità per volare a mosca da Roma con il nuovo volo della S7 Airlines. Poco conosciuta dal grande pubblico in Italia, la compagnia aerea con hub a Mosca Domodedovo, ha vinto per 8 volte il premio il Russian Best Wings. Si volerà da Roma Fiumicino per Mosca Domodedovo, sette giorni su sette con gli Airbus A320. La compagnia aerea russa, membro della diworld®, è una delle “Top 100” migliori compagnie aeree del mondo, con uno staff di bordo giovane, dinamico e abituato a operare negli scali di gran parte del mondo. I biglietti sono già disponibili sul sito internet www.s7.ru , tramite le App scaricabili per IPhone ed Android, presso gli uffici di S7 e attraverso tutte le agenzie di viaggio.“A partire dal mese di Dicembre, i passeggeri italiani avranno l’opportunità di visitare Mosca grazie ai voli diretti e di approfittare del vasto network di S7 per continuare il proprio viaggio grazie alle convenienti coincidenze offerte dall’Aeroporto di Domodedovo” ha commentato Igor Veretennikov, S7 CEO.” I viaggiatori russi potranno organizzare le proprie vacanze romane come meglio desiderano per godersi le tranquille passeggiate a Villa Borghese e le cene nei molteplici locali di Trastevere. Fiumicino, principale aeroporto italiano si aggiunge con Roma alle altre città del Bel Paese già connesse alla Russia nel network S7 insieme a Verona, Genova, Napoli, Pisa, Torino e Catania”.“Siamo lieti di poter annunciare l’inizio di questa nuova partnership con S7, nuova compagnia aerea con servizi di qualità a prezzi vantaggiosi che, su Fiumicino, porta da oggi un nuovo collegamento con la Capitale Russa nell’aeroporto di Domodedovo che per Roma rappresenta un’ulteriore alternativa verso Mosca”, ha dichiarato Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di ADR. “Auspichiamo che questo progetto possa stimolare nuova domanda su questa direttrice, che quest’anno ha registrato uno sviluppo del 2% per numero passeggeri. La nuova connessione giornaliera è frutto di un lavoro portato avanti con il vettore da molti mesi, proprio per rispondere alla domanda di traffico potenziale di questa particolare rotta, grazie all’offerta di S7”. Il vettore ha un vasto network interno, organizzato sugli Hub di Mosca (Domodedovo) e Novosibirsk (Tolmachevo). S7 Airlines opera anche voli di linea verso i paesi CIS, verso l’Europa, il Medio Oriente, il Sud Est Asiatico e nella regione Asiatica del Pacifico.Nel 2007 S7 Airlines ha ricevuto dalla IATA il certificato IOSA (Iata Operational Safety Audit) diventando il secondo vettore Russo ad aver superato con successo le procedure di controllo internazionale, per raggiungere l’eccellenza negli standard di sicurezza. S7 Airlines è una delle compagnie aeree più affidabili della Federazione Russa con la più nuova e moderna flotta, in grado di offrire ai propri clienti le più recenti novità nel settore dei servizi di trasporto passeggeri e sviluppare i propri servizi in modo dinamico. - (PRIMAPRESS)