(PRIMAPRESS) - MILANO - L’underground della musica milanese lancia Gabriele Muselli (20 anni) con il suo secondo singolo”. Il giovane artista è emerso dal talent milanese di San NoLo, il festival dei creativi del quartiere emergente della città. Il video, girato e autoprodotto dal film maker Jari Brontesi, è da oggi disponibile al link di YouTube. La copertina del singolo è un’opera inedita del giovane artista Matteo Castelli.



Il 2017 è stato l’anno di lancio di questo giovane talento che si è fatto conoscere nel circuito dei live indipendenti e delle web radio per la sua particolare scrittura, con piglio cantautoriale e moderno, con attenzione alle tendenze dell’elettronica contemporanea. Per la prima volta Gabriele Muselli con Talking Tree ha affrontato un tema personale che riguarda la sua famiglia. “Ho scritto questo testo riadattando in musica una storia vissuta da mio padre – dice il giovane artista – l’intera canzone è la trasposizione del dialogo tra lui e l’albero”.



Nei momenti di solitudine ci si aggrappa sempre a fonti di conforto che possono arrivare dalle direzioni più disparate: la confidenza con una persona cara, l’immaginazione, la natura. “La canzone è nata in acustico – dice Muselli – il mio metodo di composizione per i quattro brani che ho realizzato è sempre uguale. Da un lato c’è il testo con rime senza metrica precisa, dall’altra i giri di accordi alla chitarra o al piano. Quando mi accorgo che il mood di una e dell’altra convergono nella stessa direzione, provo a unirle e lì scatta la magia”.



Il brano è stato registrato nella camera di Gabriele con la sua strumentazione, stessa metodologia che l’artista vuole mantenere per il suo primo EP in programma per il 2018. Poi la versione definitiva è stata registrata a Novara con session men di assoluta grandezza. Talking Tree ha il privilegio di avere una all star band: al basso Carmelo Isgrò (Adriano Celentano, Fiorello, Antonella Ruggero), alla batteria Pietro Pizzi (Dirotta Su Cuba, Sagi Rei), mix e master a cura di Daniele Zanotti. Il tutto prodotto Walter Calafiore produttore di estrazione jazz che ha lavorato a livello internazionale (Andrea Bocelli, Jason Thompson). - (PRIMAPRESS)