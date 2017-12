(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l’approvazione della legge sul testamento biologico, il Notariato è pronto a mettere a disposizione un registro elettronico nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) ricevute dai notai. A fine ottobre 2017 il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato la prima piattaforma tecnologica per la raccolta delle designazioni degli Amministratori di Sostegno, per le quali finora non erano previste forme di pubblicità legale, che sarà operativa a partire dal 2018.

Il contenuto del registro delle DAT verrà ordinato in modo da consentirne una ricerca efficiente su base personale e potrà essere condiviso da tutti i notai e altri soggetti qualificati, come le singole Aziende Sanitarie Locali, al fine di rendere immediata la conoscibilità della volontà espressa dal cittadino. La piattaforma DAT del notariato potrà dialogare con i singoli registri regionali ad oggi in funzione o addirittura essere connessa con un sistema blockchain, senza costi per lo Stato, con l’eventuale registro nazionale. - (PRIMAPRESS)