(PRIMAPRESS) - MILANO – In una nota Moncler, l’azienda di abbigliamento sportivo conosciuta per i suoi piumini, ha annunciato di aver siglato l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate italiana per l’accesso all’agevolazione fiscale del Patent Box (sui beni immateriali) e di aver raggiunto un accordo relativamente alle verifiche fiscali in corso, inerenti a tematiche di transfer pricing, già riportate nella Relazione Finanziaria Annuale 2016 (“fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio”).

Il regime fiscale opzionale della Patent Box consente agevolazioni fiscali per cinque anni (2015-2019). Il beneficio fiscale stimato per Moncler per il triennio 2015-2017 è di circa Euro 34 milioni, e sarà totalmente riflesso nei risultati 2017. La quantificazione del beneficio per gli esercizi 2018 e 2019 avverrà in sede di redazione dei rispettivi bilanci d’esercizio.

L’accordo relativo alle pendenze fiscali conclude i rilievi formulati relativi a tematiche di transfer pricing nei confronti di consociate estere, tutte operanti in Paesi a fiscalità ordinaria. L’accordo prevede un costo totale di Euro 24,5 milioni che, al netto degli accantonamenti esistenti, avrà un impatto sui risultati 2017 pari a Euro 14,5 milioni.

Per effetto del beneficio fiscale legato alla Patent Box, per Euro 34 milioni, e del costo netto relativo agli accordi su pendenze fiscali pari a Euro 14,5 milioni, il tax rate di Moncler per l’esercizio 2017 è stimato attestarsi a circa il 26%, rispetto al 33% riportato nell’esercizio 2016. - (PRIMAPRESS)