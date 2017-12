(PRIMAPRESS) - LECCE - Sotto il titolo di Rē’TRāS, si apre, dal 28 al 30 dicembre prossimo, al teatro di San Cesario a Lecce, una rassegna di danza,teatro e musica, curato da Stefania Mariano de “La Fabbrica dei Gesti”, proponendo una serie di appuntamenti con registi, attori, danzatori, coreografi, operatori del benessere, antropologi, terapeuti, psicoterapeuti, musicisti, associazioni, ed altro ancora, del territorio pugliese e ed internazionale, al fine di organizzare dei momenti d’ incontro e di scambio, finalizzati allo studio, la conoscenza e la ricerca, tramite la realizzazioni di residenze, workshop, laboratori, seminari, convegni, performance. Rē'TRāS (RETRACE) vuol dire rintracciare, ripercorrere, ritornare. Come in ogni processo artistico la traccia da seguire va ripercorsa e ritracciata riproponendo continuamente la relazione fra memoria e attuazione, in un ritorno al passato che è acquisizione e rinnovamento insieme. Tra i protagonisti, l’attore brasiliano, Marcelo Bulgarelli e l’attrice e danzatrice, Cecilia Ventriglia. - (PRIMAPRESS)