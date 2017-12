(PRIMAPRESS) - ARAGONA (SPAGNA) - Norbert Feher,il serbo che per oltre 8 mesi è apparso sui media come Igor il russo, è stato interrogato dalla giudice spagnola Carmen Lamela. Poche le ammissioni sulle accuse di omicidio avvenute il 14 dicembre in Spagna dove ha ucciso un allevatore e due agenti della guardia Civil in perlustrazione nelle campagne per furto di bestiame, e su quelle precedenti in Italia dove è accusato di aver tolto la vita al barista di Budrio, vicino Bologna e alla Guardia Ecologica, Valerio Verri nel ferrarese. Proprio su questi ultimi omicidi l’Italia ha chiesto l’estradizione e Feher che ha chiesto di essere interrogato in italiano con un traduttore, ha accettato di essere processato in Italia. Ma questo avverrà solo dopo che il serbo avrà scontato la sua pena nelle carceri spagnole. - (PRIMAPRESS)