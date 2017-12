(PRIMAPRESS) - VICOFORTE (CUNEO) - Le spoglie di Vittorio Emanuele III, dopo il viaggio da Alessandria d’Egitto trovano riposo nella cappella del Santuario di Vicoforte, nel Cuneese, dove già erano state riposte quelle della Regina Elena dopo il trasferimento dalla Francia avvenuto venerdì scorso. I due regnati riposeranno ai due lati dell’altare San Bernardo.

Sulla questione che tutto sia avvenuto in segretezza, la principessa Maria Gabriella spiega che, invece, si è trattato solo di riservatezza come si usa in questioni di famiglia. La polemica, piuttosto, si è alimentata con le parole di Emanuele Filiberto: “Il posto degli ex re è al Pantheon”. Legittima aspettativa se la storia fosse andata diversamente. Le concessioni al fascismo, le leggi razziali e la fuga dall’Italia non consentono di riservare a Vittorio Emanuele III quegli onori che hanno visto aprire le porte del Pantheon a Vittorio Emanuele II, ad Umberto I e Margherita di Savoia. - (PRIMAPRESS)