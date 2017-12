(PRIMAPRESS) - VAL D'ISERE - Lindsey Vonn a 33 anni aggiunge nel suo palmares la 78ma vittoria in carriera nel superG. L’americana ha preceduto di poco Sofia Goggia, 25 anni, la bergamasca da 13 podi l'anno scorso e un bronzo ai mondiali di St.Moritz. La Goggia: “In partenza mi sono concentrata a differenza delle prime gare di questa stagione dove sono arrivata con tantissime pressioni e per la prima volta mi sono fatta un pochino schiacciare. Oggi mi sono concentrata solo su me stessa e alle cose giuste da fare senza pensare minimamente al risultato. Ed è stato un grande passo, è scattato quel clic che mi ha ridato leggerezza. E' arrivata la scintilla che aspettavo". - (PRIMAPRESS)