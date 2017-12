(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Papa Francesco, nato sotto il segno di Dio e del sagittario, spegne oggi 81candeline su una torta in cui lo street artist Maupal ha voluto raffigurare Bergoglio che porta sulle spalle un mondo spaccato in due, ma ricucito e tenuto insieme.

Volitivo e determinato nella sua missione anche come vuole il suo segno zodiacale, Papa Francesco è nato il 17 dicembre del 1936 a Flores nei pressi di Buenos Aires in Argentina. - (PRIMAPRESS)