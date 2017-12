(PRIMAPRESS) - PISA - Baby gang aggredisce una giovane passeggera sul treno regionale Lucca- Pisa Centrale. Tutti minorenni, hanno prima aggredito una giovane passeggera sul convoglio e poi picchiato anche la capotreno intervenuta per soccorrerla.

A Pisa Centrale i giovani si sono scagliati anche contro i due agenti della Polfer arrivati sul binario 12 allertati dal personale a bordo. Uno dei due poliziotti ha subito la frattura del setto nasale, un altro quella del piatto tibiale ed è subito finito in sala operatoria. Alla fine i quattro - un aretino e un pistoiese scappati da una comunità per minori di Pistoia e una ragazza e un ragazzo lucchesi che si sono aggregati - sono stati fermati e si trovano negli uffici della polizia ferroviaria. A scatenare l'aggressione sarebbero state le loro condizioni alterate forse per uso di droghe. - (PRIMAPRESS)