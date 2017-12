(PRIMAPRESS) - ROMA - Le graduatorie stilata dall'ultimo concorso della scuola saranno valide "per un ulteriore anno". A prevederlo è un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera. "Sino al termine di validità le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale" vigente "limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando", fermo restando il diritto dei vincitori di concorso. - (PRIMAPRESS)