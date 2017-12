(PRIMAPRESS) - VIENNA - Il leader del Partito della Libertà austriaco (FpÖ), Heinz-Christian Strache,possibile vice cancelliere del futuro governo in coalizione con il Partito popolare (Övp) smentisce che in Austria si terrà un referendum per una eventuale uscita dall’UE. "Contribuiremo come partner attivo e affidabile all'ulteriore sviluppo dell'Unione europea". La linea attuale dell'Austria sulle sanzioni nei confronti della Russia non cambierà, ha aggiunto Kurz. Ieri era stato annunciato l'accordo tra i due partiti. Il nuovo governo ha sottolineato il suo impegno con l'Ue e le altre organizzazioni internazionali. "Solo in un'Europa forte ci può essere un'Austria altrettanto forte, dove saremo in grado di sfruttare le opportunità del 21° secolo", si legge nell'intesa sottoscritta dai due partiti. Anche il presidente della Repubblica austriaca, Van der Bellen, dopo avere incontrato il neo cancelliere Kurz e il leader dell'ultradestra Strache, ha detto che gli è stato assicurato l'impegno "pro-Ue" della nuova coalizione governativa. "Nei colloqui, tra le altre cose, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che interesse nazionale per l'Austria è rimanere al centro di una forte Europa e di partecipare attivamente al futuro sviluppo dell'Unione europea", ha detto il capo di Stato. - (PRIMAPRESS)