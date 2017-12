(PRIMAPRESS) - ABSAM (AUSTRIA) - Il concorso “Digiscoper of the Year” organizzato da SWAROVSKI OPTIK è stato vinto per la seconda volta dal tedesco Jürgen Bergmann. Il video realizzato con un cannocchiale abbinato alla macchina fotografica, riprende un’ampia varietà di specie di uccelli ed ha conquistato la giuria della 12° edizione, del premio messo in palio dall’azienda austriaca di ottiche da osservazione, selezionando oltre 800 opere, tra video e foto da tutto il mondo nelle quattro categorie “Movimento e azione”, “Ritratto e macro”, “Mammiferi” e “Video”.

Una giuria di esperti ha selezionato i vincitori per categoria, sulla base di criteri quali l’aderenza al tema, la qualità estetica e l’approccio artistico. Inoltre, ai visitatori del sito è stata data la possibilità di scegliere il proprio video e/o scatto preferito per ognuna delle quattro categorie. Un concorso separato e parallelo è stato poi indetto anche su Facebook.

Ricco di dettagli e di un’ampia varietà di specie, il video di Jürgen Bergmann dal titolo “Magic Moments” è stato realizzato con un cannocchiale da osservazione ATX/STX, adattatore per digiscoping, base bilanciata, treppiede e testa per treppiede.

“Per me il digiscoping è una forma moderna di esplorazione, senza effetti sulla natura o sugli animali. Il mio scopo è quello di rendere le persone entusiaste e consapevoli della bellezza e dell’unicità dell’ambiente che ci circonda”, ha spiegato il vincitore.

Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria “Movimento e azione” è stato il tedesco Gabriel Ozon con lo scatto di un piro-piro boschereccio (tringa glareola). Il vincitore della sezione “Mammiferi” è, invece, lo svedese Peter Nilsson con il ritratto di un capriolo (capreolus capreolus) dal titolo “Too close” (Troppo vicino). Il vincitore assoluto dello scorso anno, il malese Jonathan C. V. Soon, si è invece classificato al primo posto nella sezione “Ritratto e Macro”. La sua foto “So GREEN” ritrae un beccolargo di Whitehead (calyptomena whiteheadi). - (PRIMAPRESS)