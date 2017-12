(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la prima volta nella storia della Repubblica, i vertici delle tre Alte Corti (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti) si ritrovano impegnate ad una cooperazione grazie ad un Memorandum, stilato da loro stessi, che li impegna al trasferimento di informazioni e di priorità nell’interesse dei cittadini e della giustizia.



“Oggi i cittadini non hanno certezza del diritto perché i tempi e le decisioni della giustizia non sono prevedibili”, dice Luciano Violante, presidente di italiadecide, associazione per la qualità delle politiche pubbliche e l’impegno delle tre Corti diventa essenziale per velocizzare la macchina della giustizia.



Per discutere di questa novità, lunedì 18 dicembre 2017, alle ore 10 alla Camera dei Deputati (Sala della Regina), italiadecide organizza una conferenza, dal titolo “La cooperazione tra le giurisdizioni superiori nell’interesse dei cittadini e della giustizia”, che mette attorno allo stesso tavolo i principali protagonisti: Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, Alessandro Pajno, Presidente del Consiglio di Stato, Alberto Avoli, Presidente aggiunto della Corte dei conti, Pasquale P. M. Ciccolo, Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, Claudio Galtieri, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio nazionale forense, e i docenti di diritto Guido Alpa, Vincenzo Cerulli Irelli, Claudio Consolo, Maria Rosaria Ferrarese, Massimo Luciani, Carlo Guarnieri.



Alle ore 14:50 la parola passerà ai rappresentanti delle istituzioni: Nico D’Ascola, Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Andrea Mazziotti di Celso, Presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera e Roberto Cociancich, Componente della Commissione Affari costituzionali del Senato.



A tirare le conclusioni saranno: Giovanni Legnini, Vice Presidente del CSM, Maria Elena Boschi, Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla giustizia amministrativa e alla giustizia contabile, Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, e Luciano Violante, Presidente di italiadecide. - (PRIMAPRESS)