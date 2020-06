Un webinar dell'associazione vinicola Nas-Cëtta celebra i 10 anni della produzione di Novello

(PRIMAPRESS) - NOVELLO (CUNEO) - Sono passati 10 anni da quando, grazie all’impegno dei produttori di Novello, la Nas-Cëtta è stata ufficialmente riconosciuta nella Langhe Doc Nas-cetta del Comune di Novello. Per festeggiare questo importante traguardo l’Associazione Produttori di Nas-Cëtta del Comune di Novello ha deciso di realizzare un evento virtuale, il Nas-Cëttaland Virtual. "Certo non sarà la stessa cosa come sentire i profumi in calice - dice il presidente dell'associazione Valter Fissore - ma è un ottimo punto di partenza per comprendere la riscoperta di questo vitigno". L’appuntamento è su Zoom, martedì 7 luglio alle ore 11.00, per la degustazione guidata che vedrà partecipare tutti gli 11 produttori membri. Si tratta della prima presentazione ufficiale dell’Associazione, rivolta alla stampa, agli operatori e agli appassionati. A lungo questa varietà era stata quasi dimenticata perché poco produttiva, la Nas-Cëtta è un vitigno antichissimo, citato già nel 1700 come uva tipica del Comune di Novello. La riscoperta di questo vitigno bianco si deve a Elvio Cogno con Valter Fissore (oggi presidente dell’Associazione) e alcuni produttori locali, in particolare l’azienda agricola Le Strette, che negli anni Novanta decisero di sperimentarne una vinificazione in purezza. Nel 2010 è stata ufficialmente riconosciuto come vino bianco autoctono delle Langhe, con la possibilità di vinificarlo con solo uve 100% Nas-cetta: un traguardo raggiunto grazie ad un piccolo gruppo di viticoltori del comune di Novello, una delle municipalità simbolo di un altro grande vino, il Barolo. Gli invitati al Nas-Cëttaland Virtual riceveranno un originale kit degustazione con 11 bottiglie, una per ciascuna cantina associata, da degustare assieme ai produttori di questo vino. Per l’Associazione sarà inoltre l’occasione per presentare il nuovo sito web https://www.nascettadinovello.com/, creato proprio in occasione del decennale e per annunciare l’apertura della nuova Cantina Comunale di Novello; una vera e propria “casa del vino” dove possono essere degustati e acquistati tutti i vini degli associati ma anche una ampia rosa di vini del territorio. - (PRIMAPRESS)