'Teglia, fritti e spritz', ma anche 'asporto e delivery': nuova avventura per i fratelli Spinelli di Giallo Datterino

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nuovo punto di incontro di Giallo Datterino, al Corso Europo 439 a Villaricca. Due ampi locali, uno per gustare la pizza in teglia e sorseggiare uno spritz, mentre nell'altro, pizze classiche e innovative da asporto. Una nuova appassionante avventura per i fratelli Spinelli, sempre pronti a venire incontro alle esigenze dei loro numerosi clienti. Giallo Datterino 'Teglia, fritti e spritz' e Giallo Datterino 'asporto e delivery' hanno tutte le carte in regola per raggiungere rapidamente il successo. - (PRIMAPRESS)