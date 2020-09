Riparte il Meet Massari Digital Edition 2020 di Molino Dallagiovanna

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Dopo la pausa estiva ritornano gli appuntamenti del Meet Massari Digital Edition 2020, il tour organizzato da Molino Dallagiovanna, che ha come protagonisti il grande Maestro della pasticceria italiana Iginio Massari, sua figlia Debora e le loro straordinarie creazioni. Le date da segnare in agenda sono 28 settembre e 8 ottobre 2020 con inizio alle ore 17,00. Le due masterclass in diretta dalla Cast Alimenti di Brescia potranno essere seguite sulla pagina Facebook di Molino Dallagiovanna. Ad affiancare Iginio e Debora Massari durante la diretta sarà Sabrina Dallagiovanna, Sales & Marketing Manager del Molino, da sempre coordinatrice di tutti i Meet Massari. Un'edizione insolita, quella di quest'anno, fortemente voluta da Molino Dallagiovanna, nonostante l'emergenza Covid-19, per non rinunciare al prezioso dialogo con i professionisti dell'Arte Bianca, e anzi infondere nuovi stimoli ed energie in un momento tanto complesso. Molino Dallagiovanna ha scelto infatti di non annullare il tour, ma di renderlo digital. E così la tecnologia ha aiutato a colmare quella distanza fisica necessaria per superare l'emergenza, senza rinunciare a farsi motore di nuove idee, creatività e voglia di fare. Se l'appuntamento del 28 settembre, il secondo del tour virtuale, sarà dedicato alla "Torta Abbraccio", un ricco dolce da passeggio, caratterizzato da diversi gusti ben distinti come frutta, vaniglia e Maraschino, uniti a farine e amidi, l'evento dell'8 ottobre sarà incentrato sul re dei lievitati, il panettone. Per entrambe le masterclass, così come in tutti gli appuntamenti del tour, il Maestro Massari impiegherà le farine della linea leDivine ottenute da una selezione di grani pregiati nazionali coltivati direttamente per il Molino Dallagiovanna. Tre le farine della linea leDivine i cui nomi si ispirano alle regine del cinema italiano: Sofia per le lievitazioni brevi, Monica per le medie e Anna per le lunghe. In occasione dell'ultima tappa, inoltre, sarà presentato il nuovo formato da 1 Kg della linea di farine leDivine, acquistabile sull'ecommerce www.shopdallagiovanna.it . Tra i partner Molino Dallagiovanna dell'edizione 2020 di Meet Massari: Italia Zuccheri, Eurovo Service Élite, Agrimontana, Irinox, Polin, Unox e Zanolli. Tutte le masterclass dopo la diretta, insieme a tutte le precedenti edizioni del Meet Massari, saranno disponibili nell'area premium Dallagiovanna Plus ( https://www.dallagiovanna.it/dallagiovanna-plus ) all'interno del sito del Molino. In questa stessa sezione si trovano anche le puntate di "CSI-Crimini sugli Impasti", la web serie realizzata con i tecnici del Molino, Alberto Campagnolo, Fabio Del Sorbo e Mattia Masala, che sviluppano ricette di dolci, pani e pizze ed esaminano tutti i possibili errori che si possono commettere durante la preparazione. Già disponibili su Dallagiovanna Plus le puntate relative a Frolla, Pizza, Ciabatta, Croissant. La seconda stagione della web serie partirà il 14 ottobre e proseguirà tutti i mercoledì fino all'11 novembre. I tecnici di Molino Dallagiovanna dovranno affrontare e risolvere nuovi delitti in laboratorio. Le indagini riguarderanno Pinsa, Panettone, Pane - rusticone e filone - e pizza al piatto. - (PRIMAPRESS)