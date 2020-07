Orosei: la Sardegna conquista il guinnes per il pecorino più grande al mondo. Pesa circa 600 chili

ph.Andrea Ganu

(PRIMAPRESS) - OROSEI (SARDEGNA) - E’ sardo il guinnes del formaggio più grande del mondo. Si tratta del “Gigante del Cedrino” che misura 165 centimetri di diametro, è alto 60 centimetri e pesa 598,5 chilogrammi. E’ di latte di pecora ed ha 12 mesi di stagionatura prodotto dai pastori della Bassa Baronia di cui fanno parte i paesi di Onifai, Loculi, Orosei, Irgoli e Galtelli. Questa forma over size di pecorino ha superato il precedente record che apparteneva sempre ad una produzione italiana ma di Ascoli Piceno. Il formaggio da guinnes è stato realizzato il 12 maggio 2019 con 4.500 litri di latte, 25 kg. di sale, 700 gr. di caglio e 200 gr. di fermenti lattici e per dargli la caratteristica forma tonda è stato costruito per l’occasione un contenitore di legno sufficientemente grande.

Al sindaco di Loculi, Alessandro Luche è stato consegnato il certificato del Guinness World Record. Il pecorino invece è stato già porzionato ed è prenotabile su internet al prezzo promozionale di 5 euro per 500 grammi. - (PRIMAPRESS)