Nella terra del Brunello nasce la nuova etichetta dell'azienda Pacenti dedicata a Rosildo uno dei pionieri del Montalcino

(PRIMAPRESS) - CANALICCHIO DI SOPRA (SI) - Prende il nome di un pioniere della vinificazione dei rossi di Montalcino, Rosildo Pacenti, il top wine dell’azienda Franco Pacenti nell’area di Canalicchio nel senese dove il Brunello trae anche la sua origine.

“Il nostro nuovo vino – spiega Lorenzo Pacenti - sembra raccontare la storia della nostra azienda intrecciando il vissuto della nostra famiglia e la dedizione a queste terre. Le sue uve provengono infatti dall’ultimo vigneto impiantato da nonno Rosildo e la prima annata in cui è stato prodotto, il 2015, coincide con la mia prima vendemmia ufficiale”. La nuova etichetta nasce da uve Sangiovese con un invecchiamento in botti di rovere francese da 10 ettolitri. Si tratta di un vigneto impiantato proprio da Rosildo Pacenti, che prende il nome dal terreno argilloso in cui cresce e che presenta caratteristiche climatiche uniche. “Rosildo” è quindi identità di un territorio, dna di una famiglia, ma allo stesso tempo richiama il passaggio di testimone avvenuto tra le tre generazioni dei Pacenti. Da Rosildo a Franco ed ora a Lorenzo con le sorelle Lisa e Serena Pacenti, l’azienda ha saputo far sintesi tra tradizione ed innovazione conservando il rispetto per il terroir e la sua storia ma dall’altra cercando identità verso nuovi stili di consumi d’eccellenza.

Una storia, quella del Rosildo, raccontata anche nell’etichetta dove è stato scelta l’immagine dell’impronta lasciata dal pollice della mano di Lorenzo. Come a dire che sono gli uomini con le loro passioni e la propria esperienza a lasciare una traccia nella storia di una produzione. - (PRIMAPRESS)