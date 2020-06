La storica Tenuta Berroni di Racconigi apre le sue sale per raccontare le eccellenze piemontesi

(PRIMAPRESS) - CUNEO - La Tenuta Berroni, il complesso del XVIII secolo immerso nelle campagne alle porte di Racconigi (CN),riaprirà al pubblico sabato 13 e domenica 14 giugno. Acquistata a metà '800 dalla famiglia di banchieri e imprenditori della seta Ceriana Mayneri, ancor oggi è la residenza dei diretti discendenti e da pochi mesi anche sede di una attività agroalimentare che sta dando lustro alle tradizionali produzioni locali.

Non si tratta dell'avvio delle consuete aperture periodiche stagionali. Per la prima volta, infatti, le due giornate, volte a favorire il turismo di prossimità, fanno della storica residenza il perno di una sinergia nata in collaborazione con Conitours, Ufficio del Turismo di Racconigi ed altri partner locali.

Sarà un tuffo nel passato aristocratico di Racconigi che entro la prima decade di luglio vedrà la riapertura del Castello Reale e del suo immenso Parco. Residenza cara ai Savoia ed alla quale Tenuta Berroni è collegata da molti richiami artistici.

Sabato 13 (solo pomeriggio) e domenica 14 (tutto il giorno) a orari prefissati sarà quindi possibile visitare il parco storico della Tenuta accompagnati dalla Contessa Castelbarco Visconti per proseguire poi all’interno della dimora, fra curiosità ed aneddoti di famiglia. Al termine del tour è prevista una degustazione presso Agri Berroni, moderna gelateria avviata pochi mesi fa dalla nuova generazione. Sarà possibile anche concludere la giornata con una degustazione di mieli e una cena nel ristorante allestito nelle vecchi serre della tenuta.

Dettagli su orari e prezzi delle visite (gruppi massimo di 10 persone che viaggiano con mezzi propri) all’interno del comunicato in allegato.

La residenza, fino all'autunno, è disponibile per visite di gruppi precostituiti su appuntamento. - (PRIMAPRESS)