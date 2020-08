La buon annata dei bianchi del Collio. Iniziata la raccolta delle uve nelle zone calde di Cormons e Capriva

(PRIMAPRESS) - GORIZIA - Se il 2020 verrà ricordato come uno degli anni più difficili per la pandemia da coronavirus, in compenso potrebbe essere una “buona annata” per la vendemmia. Le tenute agricole tra le colline del Collio sono al lavoro per la raccolta delle uve che daranno vita ai longevi e minerali vini bianchi fiore all’occhiello di quest’area vinicola.

Per il Presidente del Consorzio Tutela Vini Collio, David Buzzinelli, si preannuncia una raccolta molto positiva: “Ci attendiamo un’annata 2020 molto buona sotto il profilo della qualità, la stagione è stata ottima dal punto di vista climatico e della salute delle viti. Troviamo delle uve in grande equilibrio e, complice la poca quantità, possiamo dire di trovarci dinnanzi ad una vendemmia di qualità superiore”, conclude Buzzinelli.

La vendemmia dei vini della Doc Collio, già iniziata con la raccolta di qualche partita di varietà precoci e particolarmente esposte, entrerà nel vivo la prima settimana di settembre partendo dalle zone più calde come Cormons e Capriva del Friuli per poi allargarsi alle altre aree disciplinate dalla Doc Collio. - (PRIMAPRESS)