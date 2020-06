L’italianità protagonista del primo appuntamento di Molino Dallagiovanna con il Maestro Iginio Massari e la figlia Debora

(PRIMAPRESS) - GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - Si è svolto il primo appuntamento del Meet Massari Digital Edition in diretta dalla sede di Cast Alimenti e trasmesso sulla pagina Facebook di Molino Dallagiovanna. In questa prima masterclass live del Meet Massari 2020, che ha segnato la ripresa delle lezioni nella scuola di formazione bresciana, il grande Maestro della pasticceria italiana Iginio Massari e sua figlia Debora hanno presentato la novità Desiderio: una torta al limone con ingredienti tipici della tradizione italiana che Massari ha proposto in tre diverse interpretazioni definendolo “un dolce semplice ma allo stesso tempo complesso”. Tema centrale dell’intera masterclass l’italianità come motore per la ripartenza del nostro Paese dopo l’emergenza sanitaria. Elemento di italianità della torta Desiderio il limone. Ha raccontato il Maestro Massari: “Ho scelto il limone, perché essendo presente da Nord a Sud della penisola con caratteristiche diverse di aromaticità, può essere l’elemento ispiratore di un ideale viaggio alla scoperta dell’Italia.” Italiana anche la farina impiegata dal Maestro per realizzare Desiderio; la scelta è ricaduta su Sofia della linea LeDivine ideale per le brevi lievitazioni. LeDivine, farine rivolte ai professionisti dell’arte bianca, si ottengono da una selezione di grani pregiati 100% nazionali coltivati direttamente per il Molino Dallagiovanna grazie ad accordi di filiera con gli agricoltori. “Proprio in questi giorni – ha raccontato nel corso della diretta Sabrina Dallagiovanna, Sales & Marketing Manager del Molino – sono iniziate nei campi le analisi sui parametri dei nuovi grani per individuare il momento ideale per avviare il raccolto”. Tra gli altri ingredienti italiani impiegati nella preparazione lo zucchero di Italia Zuccheri, le uova di Eurovo Service Élite, il lievito e la fecola di S. Martino e il latte della Val Camonica CISSVA. Nel corso della diretta è stata annunciata la nascita della nuovissima https://www.dallagiovanna.it/dallagiovanna-plus ) all’interno del sito del Molino, dalla quale accedere in esclusiva e in anteprima a contenuti premium come le ricette e i video di tutte le edizioni del Meet Massari; sempre in quest’area è in programma per tutta l’estate, a partire da inizio luglio, la web serie “”,9 puntate in compagnia dei tecnici del Molino, Fabio Del Sorbo, Mattia Masala e Alberto Campagnolo, che esamineranno tutti i possibili errori in cui si può incorrere durante la preparazione di alcune ricette. I prossimi appuntamenti Meet Massari Digital Edition saranno ile il, sempre con inizio alle ore 17,00. - (PRIMAPRESS)