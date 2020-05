In Franciacorta si riaprono le porte della maison vinicola di Ronco Calino per i wine tour

(PRIMAPRESS) - TORBATO DI ADRO (BRESCIA) - La fine del lockdown ha fatto riaprire anche le cantine per visite guidate e degustazioni. Nell’area della Franciacorta è la cantina Ronco Calino a rinnovare i suoi wine tour nella struttura affacciata sui grandi spazi dei vigneti biologici.

Un’ospitalità curata dalla owner della casa vinicola, Lara Imberti Radici, che ha espresso tutta la sua contentezza: "Siamo emozionati, dopo quasi tre mesi torniamo ad accogliere i nostri ospiti. Abbiamo studiato un protocollo di sicurezza severo, ma che garantirà il piacere dell'esperienza - continua Imberti Radici - Riceveremo piccoli gruppi, non più di 14 persone, e solo su prenotazione; li seguirà il nostro staff, appositamente formato. In ogni ambiente della cantina metteremo a disposizione prodotti igienizzanti, mentre le distanze di sicurezza saranno più che adeguate in tutti i momenti dell'incontro".



