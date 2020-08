In Franciacorta per prepararsi ai weekend della vendemmia tra filari e buona cucina in pieno relax

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - La Franciacorta si prepara, dopo la calura estiva che sta facendo maturare in fretta gli uvaggi della zona, ad assumere i colori dell’autunno e per gli appassionati di trekking tra i vigneti è l’occasione giusta per scoprire nuovi luoghi d’accoglienza. Immersa fra i vigneti da cui provengono i pregiati vini aziendali, con grandi terrazze, giardini fioriti, una stupenda piscina che guarda gli ordinati filari, diventano un’opportunità per un weekend , le camere ariose con vista sulle colline della Corte Lantieri di Capriolo. E’ un raffinato agriturismo, dove godere in tutto relax dei piaceri dell’enoturismo. Gourmet e wine lovers vi trovano cucina e vini eccellenti. Le sole 7 camere garantiscono massima privacy, e relax. In tavola, i piatti dello chef Paolo Zanardi interpretano la stagione e raccontano al meglio la tradizione gastronomica franciacortina e quella lacustre del vicino lago d’Iseo. Imperdibili, il Risotto al Franciacorta e quello di zucca e Bagòss, le paste con pesce di lago, il Manzo all'olio (piatto-simbolo del territorio).

Grande attenzione è dedicata all'impiego di verdure e frutti di stagione e a prodotti del territorio, quali la Ret (salume tipico di Capriolo, tutelato dal marchio De.Co. di Denominazione Comunale) e il Salame Montisola, o i formaggi Silter Camuno e Selvino di Grotta, serviti con sfiziose confetture e mieli locali.