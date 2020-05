Il TrustDelivery della startup pOsti conquista la fiducia dello chef stellato Carlo Cracco

(PRIMAPRESS) - ROMA – La fiducia di un servizio di qualità nel food delivery conquista anche gli chef stellati. Un’esigenza di sicurezza per il confezionamento e le modalità di consegna nate sotto il segno dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ora diventano un punto di forza nel futuro della consegna dei pasti a domicilio. Il servizio TrustDelivery, lanciato nel mese di aprile 2020 dalla startup pOsti in partnership con EY ed in collaborazione con FIPE-Confcommercio, ha visto accrescere i suoi sostenitori in diverse città italiane, da Napoli a Bologna, da Caserta a Roma, tutti accomunati dalla volontà di rassicurare i propri clienti che ordinano a domicilio sul rispetto di una serie di misure di sicurezza alimentare, conformi alle linee guida messe a punto dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE). Ma è la città di Milano a conferire a TrustDelivery il maggior prestigio perché l’etichetta-sigilllo antimanomissione conquista lo Chef Carlo Cracco che si avvale del servizio per il suo elegantissimo locale in Galleria Vittorio Emanuele II nonché per il suo ristorante Carlo e Camilla in Segheria, contrassegnando le sue food delivery boxes con l’etichetta Trust Delivery. Lo Chef stellato, che in tempo di pandemia aveva già dichiarato quanto fosse importante arrivare a casa delle persone assicurando la massima sicurezza sul cibo, si affida alla tecnologia del servizio - l'infrastruttura EY OpsChain Traceability - perché‘’tracciare e ‘notarizzare’ in blockchain il rispetto delle misure di sicurezza durante le fasi di preparazione, confezionamento e consegna, significa poter dare la massima serenità e fiducia alle persone, e consentire una degustazione sicura anche nelle proprie case, a tutela della loro salute e come nostro atto etico di trasparenza’’. Facendo un ordinativo allo shop Carlo Cracco (https://shop.carlocracco.it/apps/bundles/bundle/29825), al momento della consegna la delivery box si presenta con un’etichetta sigillo con un QR code applicato dal ristoratore. Il cliente verifica l’integrità dell’etichetta e, inquadrando il QR code, accede ad una Landing Page. Qui vive la sua customer experience: verifica che le misure siano state eseguite, guarda il messaggio di benvenuto dello Chef, e accede allo Shop se desidera ordinare altri prodotti. ‘’Siamo onorati dell’adesione al nostro sevizio TrustDelivery da parte dello Chef Cracco – commenta Virgilio Maretto – Ceo e Cofounder pOsti - e grati per come ci aiuta nel promuovere la cultura del food delivery garantito. La ripresa del comparto non sarà facile ma l’adozione da parte dei pubblici esercizi di misure rassicuranti anche per chi non ritorna subito nel locale è un gesto di grande responsabilità e di attenzione al cliente, che apprezza e premia anche a casa il suo ristorante di fiducia. Il servizio è disponibile nella sua formula standard ma altresì personalizzabile come nel caso dello Chef, offrendo la possibilità di inserire sulla Landing Page messaggi, link, immagini che arricchiscono l’esperienza dell’utente’’. Tutte le informazioni sul servizio sono reperibili sul sito www.trustdelivery.net altrimenti è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e richiedere la soluzione più adeguata al proprio servizio di Delivery, - (PRIMAPRESS)