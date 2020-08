Il Genuin local food della Sardegna entra nei resort del gruppo Delphina

(PRIMAPRESS) - ROMA - il Gruppo sardo di Hotel&Resort Delphina, che ha ottenuto il Leading Green Resort, migliore green resort d’Europa 2019 ai World Travel Awards, ora punta sul “Genuin Local Food Oriented®", un progetto grazie al quale l'azienda turistica promuove i prodotti sardi e l’economia della filiera agroalimentare. In quest’ottica nasce Selezione Delphina ( www.selezionedelphina.com ), linea di prodotti enogastronomici della Sardegna, selezionati e proposti in esclusiva nelle strutture della catena.“Abbiamo un team in azienda- spiega la brand manager del gruppo, Elena Muntoni - che si occupa di scovare piccoli produttori e instaurare sinergie di crescita con quelli di fiducia di famiglia, come la macelleria del mio paese, per esempio. Essendo prodotti artigianali non riusciamo ancora a soddisfare tutte le richieste, ma la speranza è di aiutare i nostri fornitori a crescere e a strutturarsi per rispondere meglio alla domanda internazionale mantenendo uguale la qualità e l'artigianalità dei prodotti. Il progetto "Genuin Local Food Oriented®" è un tassello importante del nostro percorso di sostenibilità che ci vede in prima linea anche nel rispetto dell'ambiente." - (PRIMAPRESS)